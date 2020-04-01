За $700: На Луганщине нелегально переправляли через госграницу мигратов из стран Центральной Азии

На Луганщине сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которые переправляли нелегальных мигратов из стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконной переправкой выходцев из Центральной Азии в нашу страну», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, противоправный механизм организовали четверо жителей Троицкого района Луганской области и несколько граждан РФ. За 700 долларов США злоумышленники переправляли клиентов транзитом из России в Украину вне пунктов пропуска.

В январе этого года правоохранители задержали 4 нелегалов в сопровождении 2 участников группировки. «Сейчас все участники незаконной схемы установлены. Им сообщено о подозрении в совершении правонарушения в составе организованной преступной группы, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.