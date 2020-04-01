Пандемия коронавируса: Какие карантинные ограничения действуют за рубежом и есть ли результат (Видео)

Во всем мире продолжается карантин из-за коронавирусной инфекции. В некоторых странах действует комендантский час, а за нарушение – большие штрафы, и иногда даже поколачивание палкой.

Так, в Эстонии чрезвычайное положение власти ввели 13 марта. Продлится оно до 1 мая. Закрыто все, кроме аптек и продуктовых супермаркетов. На улице действует правило «два + два». То есть, если в семье пять человек, то на улицу выходят только двое. И дистанция с другими людьми в 2 м. Нарушителей ожидает штраф от 100 евро. А вот проезд в транспорте сейчас бесплатный.

«Из-за того, что транспорт пущен в таком же объеме, как и был, нет столпотворения людей, даже в час пик автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы пустые», – рассказывает жительница Эстонии Анна Шишман.

Во всем мире более 800 тыс. человек заражены коронавирусом. Из них более 100 тыс. – итальянцы. Так, жительница Италии Марина Мариани живет в пригороде Турина. По ее словам, страна в тотальной изоляции. На улицу с детьми и собаками можно выходить не более, чем на 100 м от дома. Но местные правила не всегда соблюдаются.

«Итальянцы народ не дисциплинированный. У кого есть собака – это помогает очень всем. Потому что выгуливают ее сейчас, и хозяева, и соседи. Работают только те, кто работает на пищевую промышленность. То есть тот, кто создает, и тот, кто продукцию перевозит. И аптеки», – рассказывает Марина.

В городе Вриндаван, что в Индии, – 7 тысяч храмов. Здесь карантин продлится только неделю. Работают исключительно рынки и магазины. Школы закрыты, дистанционного обучения нет. Выходить из дома можно только с 7:00 до 9:00 утра. Нарушителей правоохранители бьют палками. В то же время, маску достать трудно. Однако, здесь сейчас есть и туристы.

«У нас есть только 2 часа, чтобы выйти на улицу. Большой ассортимент продуктов, которые нам не известны, экзотическая зелень, фрукты. Цены приемлемые. К нам относятся немножко пренебрежительно, но это можно стерпеть и пережить, учитывая, что мы не в своей стране», – говорит туристка в Индии Ольга Варшани.

В Мариуполе (Донецкая обл.) городской детский онколог Нуршан Хобби 2 недели пробыл на самоизоляции, поскольку недавно вернулся из Саудовской Аравии. По его словам, там сейчас более тысячи больных коронавирусом. Введен комендантский час, а за нарушение штрафуюють почти на 3 тыс. долл.

«Объявили еще комендантский час с 15:00 дня до 6:00 утра. И большой штраф. Несколько дней не растет заболеваемость коронавирусом, остановилась. Значит, меры, которые приняты, они эффективны. Понимаете, это сознание людей должно быть», – отмечает врач Нуршан Хобби.

Он добавил, что в Сирии, откуда он родом, всего 8 больных. И это из-за сплошной обсервации тех, кто приезжал в страну. А вот в Украине новые случаи заражения коронавирусом фиксируют ежедневно.

Сейчас в нашей стране болеют более 700 украинцев. Поэтому медики призывают людей оставаться дома, соблюдать правила карантина и самоизоляции.

Источник: ТК «Сигма»