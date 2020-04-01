В Украине число зараженных коронавирусом выросло на 125 человек

В Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 на сегодня, 1 апреля, 22.00. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины в Facebook.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3 834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. «Напоминаем! ️ Положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного», – отмечается в сообщении.