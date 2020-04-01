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На Луганщине НВФ снова не пропустили патруль ОБСЕ на неподконтрольную территорию

01.04.20 23:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине незаконные вооруженные формирования (НВФ) 31 марта и 1 апреля вновь не пропускали патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольные украинскому правительству районы по официальному дорожному коридору. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

«В эти два дня на блокпосту в 200 м южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены вооруженных формирований не позволили патрулям СММ пройти в направлении неподконтрольных правительству районов, ссылаясь на "приказы от руководства"», – говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что регулярные недопуски Миссии на блокпостах НВФ во время попыток пересечения в сторону неподконтрольных правительству районов начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

«Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – говорится в отчете.

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