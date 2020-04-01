Число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона, – ВОЗ

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19», – сказал гендиректор на пресс-конференции ВОЗ.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со «стремительным ростом и глобальным распространением инфекции». «За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну», – заявил Гебрейесус.

Он добавил, что «количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза» и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.

Согласно последним данным, в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели.

Напомним, что в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 на сегодня, 1 апреля, 22.00.