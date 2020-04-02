И Донбасс в том числе: Апрель грозит оставить многих украинцев без работы

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский призвал украинских предпринимателей и бизнесменов не увольнять своих работников в связи с введенным в стране карантином по случаю эпидемии коронавируса.

«Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать – маленький, средний бизнес», – попросил он, и в качестве ответной меры пообещал целую гроздь государственных программ поддержки предпринимательства.

Вплоть до уголовной ответственности?

И призыв, и обещание подействовали не очень. Как следствие – количество потерявших работу украинцев продолжало возрастать.

Первым, полноценно рассмотревшим эту проблему, был бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Две недели назад он заявил, что связанный с эпидемией коронавируса кризис может оставить без работы много украинцев. «Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тыс. человек», – сообщил он. При этом он признался, что оценивал ситуацию по аналогии с Китаем, где за месяц карантина безработица выросла на 1%.

Сразу после этого заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе предупредил, что к руководителям, которые незаконно увольняют сотрудников во время карантина, будут применяться соответствующие меры, вплоть до уголовной ответственности. Причем, полиция будет реагировать оперативно и жестко.

«В Уголовном кодексе есть ст. 172 "Грубое нарушение законодательства о труде". Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. – 51 тыс. грн, – ред.) или лишение права занимать определенные должности. Также их могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или наказать исправительными работами на срок до 2 лет», – напомнил он.

Что по этому поводу думают сами работодатели, рассказал генеральный директор компании «Мультиплекс-Холдинг» Роман Романчук. Эта компания является киносетью, объединяющей пару десятков кинотеатров по всей Украине. Естественно, что введенный карантин существенно сказался на ее работе.

«Я обращаюсь к властям, к Владимиру Зеленскому, в первую очередь оказать поддержку фонду зарплаты для бизнеса. Надо запустить от государства беспроцентные целевые кредиты на финансирование фонда зарплаты. Речь идет о компаниях, которые платят белую зарплату и платили все налоги. Фискальные органы могут быстро и достоверно рассчитать фонд зарплаты сотрудников таких компаний и определить сумму, необходимую бизнесу для кредитования. Мы готовы брать на себя обязательства по его возврату, как только ситуация завершится», – сказал он. И добавил, как бы между прочим, что в условиях карантина убытки компании составляют около 1 млн грн в… день, прозрачно намекая, что такие издержки великоваты и их могут начать снижать…

Предприятия начинают сокращать

Идея о кредитовании фонда зарплаты предприятий, попавших в кризис из-за введенного карантина, прочно повисла в воздухе. Как следствие, уже через несколько дней после этого, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) сообщила, что 48% входящих в нее компаний из-за карантина уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов. В связи с чем некоторые из них решили предпринять некоторые действия.

«Уже сейчас реакция бизнеса, согласно нашим данным, будет следующей: 23% предприятий планируют уменьшать зарплату работников, 17% – сокращать штат, еще 6% – частично закрывать бизнес, при этом 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения, а 31% будут искать новые ниши для развития. При этом, запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса – его уже нет. Поэтому, наряду со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики», – заявила в этой связи исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По сути, это было подтверждением и так хорошо известных вещей. В условиях нарастающих убытков любой бизнес постарается их минимизировать, в том числе и за счет сокращения работников, которые в данный момент не работают и неизвестно когда смогут работать. И разного рода угрозы властей тут мало что способны изменить принципиально…

О том, что события в Украине будут развиваться именно в таком ключе, 20 марта сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. По его информации, до 700 тыс. предприятий, малых предприятий и учреждений сферы образования, которые давали работу до 4 млн украинцам, на тот момент уже остановили свою работу из-за карантина.

«По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек. При этом, по нашим оценкам, около 500-700 тыс. неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня, фактически, не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2-2,2 млн человек», – заявил глава ТПП Украины.

Из Польши без работы

Если говорить проще, то выходило что в Украине уже до 2,2 млн безработных, а еще около 4 млн. человек не работают из-за карантина, что создает некоторым из них реальную угрозу также потерять работу. Причина банальна.

«Запас у малого бизнеса – до середины апреля. Изначально все рассчитывали, что 4 апреля карантин закончится и дальше будет легче. Но в связи с тем, что сейчас карантин продлен до 24 апреля, для многих ситуация усложняется. Нужно думать, какие меры предпринять, чтобы поддержать малый и средний бизнес. У крупного бизнеса запас прочности больше на 2 – 2,5 месяца», – рассказал Геннадий Чижиков.

Примечательно, что в похожей ситуации оказались и те украинцы, которые работали за границей. Так в последний день марта польское агентство IRCenter обнародовало данные, согласно которым 30% украинцев, работающих в Польше, либо вовсе потеряли работу, либо должны были «существенно ее ограничить». Если же учесть и тех, кто не смог найти работу, а таких еще 27%, то ситуация выглядит весьма пессимистично. Кстати, за несколько дней до этого агентство Bloomberg сообщило, что в Польше лишились работы 20% украинцев, занятых в строительной отрасли. Большинство этих людей вернулось в Украину и увидело здесь то же самое. Ну, почти…

Примечательно, что возвращение украинцев, работавших за границей, в Украину заметно усложнит ситуацию. Многие эксперты считают, что рост предложения на ранке труда неизбежно увеличит конкуренцию работников и будет способствовать снижению уровня оплаты труда. Впрочем, снижение уровня доходов все равно куда лучше их потери целиком.

Донбасс – лидер украинской безработицы

Кстати, пару дней назад сразу несколько компаний опубликовали свои исследования, касающиеся потери украинцами работы или утраты ими доходов в другой форме, в связи с карантином.

Так компания Info Sapiens сообщила, что по состоянию на конец марта 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи. При этом 14% из них потеряли работу, а 16% – вообще все доходы. При этом, среди тех, кто работал во время карантина, только 46% за март получат заработок в полном объеме. Всех остальных чаша сия минует…

В свою очередь, опрос Киевского международного института социологии показал, что из тех украинцев, кто до карантина имел работу, продолжают работать в обычном режиме 40%, 36% перевели на удаленную работу из дома. В то же время 22% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 2% – уволили с работы.

Если верить депутату Верховной Рады Анне Скороход, то это – весьма оптимистический взгляд на вещи. «В Украине из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек, а еще порядка 700 тыс. – потеряли работу», – сообщила она пару дней назад.

Интересно, что безработица в Украине начала расти еще в конце прошлого года. Так, по данным Госстата Украины, если в 3-м квартале прошлого года уровень безработицы в стране составлял комфортные 7,3%, то в 4-м квартале он подрос до 8,7%. Однако, это средний показатель по стране. Если посмотреть по областям, то картинка существенно меняется.

По данным того же Госстата, еще 3-м квартале прошлого года, когда общеукраинский уровень безработицы составлял 7,3%, четыре региона имели безработицу выше 10%, а два – выше 13%. В частности, в Донецкой области среди рабочей силы в возрасте 15–70 лет уровень безработицы составил 13,5%. А в соседней Луганской области – 13,7%.

Новых данных об уровне безработицы и в Украине вообще, и в двух областях Донбасса пока нет. Однако, не вызывает сомнений, что уровень этот стал еще выше. При этом, большинство экспертов считает, что основные проблемы на рынке труда еще впереди.

Правительство обещает, но само себе не верит…

А тем временем, правительство, при разработке изменений в Госбюджет на нынешний год, обновило свой макроэкономический прогноз и 29 марта на своем заседании утвердило новые цифры. «Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями», – сообщил премьер Денис Шмыгаль. Согласно новым данным, уровень безработицы в Украине в 2020 году составит 9,4%, а не 8,1%, как предполагалось раньше.

Также в последний день марта правительство упростило процедуру получения пособия по безработице. Основная суть изменений в том, что на время карантина отменяется 7-дневный период для поиска безработным подходящей работы. Теперь ему будут сразу давать статус безработного и назначать выплаты по безработице также с первого, а не 8-го дня. Такие действия говорят сами за себя.

А еще Владимир Зеленский озадачил премьера оказанием помощи украинцам, которые из-за эпидемии и карантина оказались в тяжелом материальном положении. «Правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», – заявил он вчера главе правительства.

Интересно, что пару дней назад социологическая группа «Рейтинг» опубликовала исследование, согласно которому в случае потери дохода у 63% украинцев деньги закончатся менее чем через месяц. То есть, скорее всего, еще до окончания карантина. Еще 16% украинцев продержатся до 2 месяцев.

Кстати, жители восточной Украины оказались куда менее финансово устойчивыми в кризис, чем жители западной и центральной части страны. К примеру, в восточных областях своих сбережений не хватит даже на месяц у 73% жителей. Чем и как им сможет помочь правительство и будут ли вообще всех их считать бедными украинцами – вопрос, на который пока нет ответа.

Интересно, что аналогичные угрозы резкого роста безработицы в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями возникли и перед другими странами мира. В ее решении большинство из них сосредоточилось на двух вещах. Во-первых, создание различных кредитных программ для предпринимателей, чтобы они не увольняли людей. И во-вторых, создание и реализация больших инфраструктурных проектов для создания дополнительных рабочих мест для тех, кто уже потерял работу. Например, начать строить или ремонтировать дороги по всей стране.

В принципе, премьер Денис Шмыгаль на днях заявил, что и Украина планирует делать что-то подобное. «Мы разрабатываем программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса. Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», – сообщил он пару дней назад.

Проблема состоит в том, что в Украине может банально не найтись денег, чтобы дать даже такую работу всем, кто в ней будет нуждаться. Или хотя бы многим. Впрочем, чтобы начинать хоть какие-то проекты, сначала нужно закончить с карантином. А по прогнозам некоторых экспертов, в Украине эпидемия только разворачивается. И до ее пика, а тем более – финиша – еще довольно далеко…

Что будут делать украинские предприятия в такой ситуации?