Подозревают COVID-19: В «ЛНР» госпитализировали 270 человек

В «ЛНР» с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поместили под динамическое наблюдение медиков в лечебные учреждения 270 человек. Об этом заявил главный врач Луганской «республиканской» санитарно-эпидемической станции Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Что касается вопроса обсервации, то в лечебных учреждениях республики под динамическим медицинским наблюдением врачей находятся 270 человек», – сообщил Докашенко.

Как уверяет Докашенко, пациент, у которого был подтвержден первый в «ЛНР» случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, «с этими людьми ведется соответствующая работа».

«Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19», – утверждает главврач.