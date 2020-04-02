На Луганщине не будут открывать рынки, – глава облгосадминистрации

В Луганской области карантин для рынков будет продолжен, поскольку они не могут гарантировать соблюдение всех эпидемиологических норм. Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время рабочей поездки в Сватовский район, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Глава области считает, что рынки должны оставаться на карантине, а вопрос возобновления их работы связан со спекуляциями вокруг этой темы.

«По этому вопросу [работы рынков] я беру на себя личную ответственность, поскольку наличие заболевания у отдельного предпринимателя может вызвать неконтролируемый рост числа инфицированных. Жесткие ограничения дадут больше времени нашим медикам для оказания своевременной и профессиональной помощи населению», – отметил Сергей Гайдай.

В рамках поездки глава Луганской ОГА проинспектировал работу блокпоста полиции на границе с Харьковской областью, ознакомился с работой подразделений химической, биологической защиты, которые в частности, проводят обеззараживание автомобилей.

«Европейский опыт дает нам понимать, что только опережающие карантинные мероприятия являются действенным средством противодействия распространению смертельно опасной болезни, от которой пока не существует лекарств», – сказал Гайдай.

По его словам, на Луганщине насчитывается почти 1800 единиц тестов для обнаружения коронавируса, еще несколько тысяч должны доставить 3-4 апреля.

Глава области добавил, что в населенных пунктах, где у жителей обнаружат коронавирус, будет введен жесткий режим карантина.