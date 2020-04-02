Маска нужна каждому: Медик опроверг популярное заблуждение о коронавирусе

При пандемии коронавируса индивидуальные средства защиты – маски и респираторы – нужны и здоровым, и заразившимся. Поэтому не нужно верить словам псевдоэкспертов, уверяющих обратное. Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал «Сегодня».

«Среди мифов есть такая штука, как ношение масок. Говорят, что маска нужна больному, а здоровому – респираторы. Конечно, маска нужна больному, потому что она является барьером на пути выдоха в окружающую среду. А назначение респиратора – фильтровать вдох. То есть в больнице – там, где очаг инфекции, – врачу нужен респиратор, а больному – маска. Последние исследования говорят, что 80% тех, кто заболел COVID-19, заразились от тех, кого нет среди выявленных больных», – говорит эксперт.

По его словам, по данным исследований, более 86% больных находятся вне статистики – у них заболевание в основном протекает бессимптомно или легко.

«Поэтому сейчас страны пытаются делать больше тестов, чтобы выявлять бессимптомных людей и фиксировать тех, у кого заболевание имеет даже легкое течение. Когда нам известно, что инкубационный период коронавируса 14 дней, что человек может распространять вирус в это время и мы не можем знать, кто болен, а кто здоров – маска каждому поможет. Когда маска будет на каждом, то она будет и на больном, и на здоровом. Если есть респиратор – надевайте респиратор, если есть маска – надевайте маску. Да, она не защитит вас, но защитит другого человека от вас, если вы больны. В Китае в конце вспышки 3000 заводов перепрофилировались и работали на выпуск масок. Сейчас там все в них ходят. Поэтому маска нужна каждому», – подчеркнул Бильченко.