Президент подписал закон об изменениях в госбюджет по обеспечению питания военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие данного закона обусловлено тем, что предприятие–победитель закупки услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Указанное обстоятельство могло привести к срыву питания личного состава ВСУ и других составляющих сил безопасности, в частности привлеченных к проведению операции Объединенных сил, и негативно повлиять на обороноспособность государства.

«Подписанный президентом документ дополняет Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 27, согласно которой Министерство обороны и Министерство внутренних дел получают право продолжать в 2020-м году действие договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования, с целью недопущения срыва питания военнослужащих», – уточнили в пресс-службе.

Питание личного состава будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины на указанные цели по соответствующим бюджетным программам.

Напомним, Верховная Рада Украины 30 марта приняла закон № 548-IX «О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих».