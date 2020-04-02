Заблокированные в «Л-ДНР» во время карантина люди могут вернуться домой, – Резников

Люди, которые из-за закрытия на карантин контрольных пунктов въезда – выезда (КПВВ) оказались заблокированными в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса, могут вернуться домой на подконтрольную Украине территорию. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Радио Свобода».

«Карантинные мероприятия важны, и их вводит не только украинское правительство, а правительства всех стран, которые страдают, – их более чем 158. Но все граждане Украины сегодня имеют право вернуться в страну, это касается всех: как из-за рубежа, так и с временно оккупированных территорий. Их обязаны пропустить без сомнения, Государственная пограничная служба и командование операции Объединенных сил это знают и пропускают их», – сказал министр.

В то же время Алексей Резников напомнил, что по возвращении на контролируемую территорию эти люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

«Что касается граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, они так же имеют право выхода из подконтрольной правительству территории. Это знают пограничники на КПВВ в Херсонской области и военные на КПВВ в Луганской и Донецкой областях», – отметил Резников.

Однако, добавил министр, «оккупационные администрации блокируют выход людей из захваченных территорий».

Напомним, на Донбассе контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) продолжают работать в режиме ограничения и временного прекращения пропуска людей.

Ранее сообщалось, что около 40 жителей неподконтрольной украинским властям части Луганщины ожидают в Станице Луганской (Луганская обл.) возможности пересечь линию разграничения.