Уволился генпрокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавлял следствие по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе, уволился из прокуратуры. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на nu.nl.

Сообщается, что Вестербеке возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

Отметим, Вестербеке возглавлял Международную совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского лайнера на Донбассе.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.