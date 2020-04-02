Рынки в Бахмуте останутся закрытыми, – горсовет

В Бахмуте городской совет заявил о том, что торговля на рынках города останется приостановленной, как это было решено местной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 22 марта, передает «Вечерний Бахмут».

В горсовете изучили постановление главного государственного санитарного врача Украины, позволяющее осуществлять торговлю на рынках во время карантина при условии выполнения определенных требований. Однако, по информации Бахмутского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области, рынки на территории города Бахмут не зарегистрированы в государственном реестре операторов рынка и не имеют эксплуатационных разрешений.

«Таким образом, уже первое требование главного государственного санитарного врача Украины из 5-ти необходимых в нашем городе не выполняется. Торговля на рынках города останется приостановленной», – отметили в горсовете.

Напомним, в Донецкой области с 1 апреля начали открываться продуктовые рынки, однако их работа возможна только при соблюдении ряда санитарных условий.