В Truth Hounds рассказали о похищении незаконными вооруженными формированиями начальника ж/д станции

Документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали военное преступление, совершенное незаконными вооруженными формированиями на Луганщине в мае 2014 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации отчетов «Военные преступления на востоке Украины: Собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений организации Truth Hounds Роман Авраменко.

По его словам, кроме обстрелов, документаторы фиксировали и другие нарушения правил ведения войны, в частности, незаконные аресты.

Роман Авраменко рассказал, что во время одной из полевых миссий в Станице Луганской был задокументирован случай, когда начальника станции «Кондрашевская Новая» «силовики ЛНР» (возможно, чеченцы) похитили, угрожали застрелить, требуя, чтобы он поставил на Станично-Луганский ж/д мост вагоны.

Эти вагоны НВФ впоследствии приварили, чтобы обезопасить себя от атаки украинских военных.

Согласно опубликованному Truth Hounds отчету, данный инцидент произошел в мае 2014 года.

Напомним, в ходе полевых миссий документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали 25 случаев гибели мирных жителей, 50 случаев ранений. Собранные доказательства отражены в отчете.