В украинской армии сократят 17 генеральских должностей, – Хомчак

В рамках реформы украинской армии сократят 17 генеральских должностей. Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак сообщил в интервью АрмияInform.

«Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 (!) генеральских должностей», – сказал Хомчак.

Хомчак сообщил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

«Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный – генерал-хорунжий, трехзвездочный – генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашей историческом наследии, так и на мировой практике», – сказал главнокомандующий ВСУ.

«Во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания (не по должности), как в Польше, США и не только. И мы тоже внесли предложение: за особые военные заслуги перед Украиной присваивать высшее генеральское звание – "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы. Некоторые ошибочно полагают, что генеральское звание будут присваивать комбригам», – добавил Хомчак.