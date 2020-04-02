Сводка из зоны ООС за 1 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупным калибром в сочетании с минометным огнем.

В вечернее время НВФ начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение 2-х часов НВФ выпустили в сторону украинских военных около 25 артиллерийских снарядов калибрами 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин калибром 120 мм.

Из минометов калибром 82 мм НВФ обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку хутора Вольный и Новоалександровки. У хутора Вольный противник также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Помимо этого, подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по украинским позициям вблизи Орехово.

Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Утром НВФ обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских военных вблизи Павлополя. Под вечер обстрел из БМП-1 был зафиксирован в районе Песок.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ открывал огонь по окрестностям Марьинки и по позициям в районе Красногоровки. В течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил у Новомихайловки. Здесь НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Помимо этого, противник устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песок и у Николаевки.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 22 раза нарушила действующие договоренности о перемирии. Общее количество примененных боеприпасов – 213 единиц. Применялись гаубицы, ракетные комплексы, танки, минометы крупным калибром, вооружение БМП и БТР, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Обстрелам подверглись населенные пункты и объекты на донецком, горловском и мариупольском направлениях: районы поселков Старомихайловка, Александровка, Жабичево, шахты "Трудовская", территория Донецкого аэропорта, район "Вольво-центра", поселок Каштановое, поселки шахт им. Гагарина и 6/7, Озеряновка, Зайцево, окрестности Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Повреждения получили 3 частных дома и здание действующей школы №67 в Куйбышевском районе Донецка».

В «ДНР» также заявляют, что «сегодня утром ВСУ нанесли массированный удар по западной окраине Донецка. В результате обстрела в поселке Старомихайловка повреждены 2 дома и хозяйственная постройка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».

В «ЛНР» также уверяют, что в результате обстрелов получила ранение мирная жительница, которая впоследствии скончалась. Повреждены жилые дома.