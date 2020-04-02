В Украине зарегистрировано 804 случая COVID-19, – главный санитарный врач

По состоянию на 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 случая коронавирусного заболевания. Из них 13 пациентов выздоровели, 20 случаев закончились летальным исходом. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за минувшие сутки всего медиками было рассмотрено 484 сообщения о подозрении на коронавирусное заболевание, и в вирусологических лабораториях Минздрава и референс-лаборатории Центра общественного здоровья всего проведено 2555 исследований на наличие коронавируса.

«Наибольшее количество случаев за прошлые сутки зарегистрировано в Черновицкой области – 39, и таким образом, всего 143 случая в этом регионе. В Киеве за прошлые сутки – 26 случаев, всего 160 заболевших. На третьем месте Ивано-Франковская область, там зарегистрировано 10 случаев за сутки», – сказал Ляшко.

По его словам, из заболевших госпитализированы в учреждения здравоохранения 398 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении.

«Среди госпитализированных – 20 детей, и к сожалению, 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек с COVID-19», – уточнил Ляшко.

Он также сообщил, что среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет, 58% из них имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

«В мире зарегистрировано больше 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами мировая пандемия сегодня перейдет миллион случаев. Если посмотреть по летальности, в мире 4884 за сутки, мировая летальность составляет 5%, в Украине этот показатель 2,5%. Для сравнения: в Италии – 11%, в Испании – 9%», – рассказал Ляшко.

«Если смотреть по реперным точкам, странам, по которым мы отслеживаем динамику развития пандемии, то в США, например, зафиксировано 213 тыс. случаев (+ 25 тыс. за предыдущие сутки), Италия – 110 тыс. случаев (+5 тыс. за сутки), Испания – 104 тыс. случаев (+8 тыс. за сутки), Германия – 78 тыс. случаев (+6 тыс. за сутки), в Китае зарегистрировано за прошлые сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции», – привел данные главный санитарный врач.

Отметим, по данным МОЗ на 2 апреля, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 135 новых случаев. В Донецкой области лабораторно подтверждено всего 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Луганской области – 3 случая.