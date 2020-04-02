17 тыс. грн штрафа: В Константиновке оштрафовали заведение за нарушение правил карантина

В Константиновке (Донецкая обл.) городской суд вынес первое решение по заведению, где полиция обнаружила нарушение правил карантина. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Суд рассмотрел админпротокол по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

«Недавно полицейские вынесли постановление на женщину, которая осуществляла продажу непродовольственных товаров, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. По решению суда, она должен уплатить в местный бюджет 17 тыс. грн штрафа», – рассказали в полиции.

Полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантинных мероприятий.

«Главная задача полиции – не наказывать, а предотвратить опасность. По состоянию на 2 апреля в Константиновке составлены 11 административных протоколов в отношении субъектов хозяйствования и пассажирских перевозчиков, которые нарушили правила карантина, несмотря на предупреждение правоохранителей», – отметили в пресс-службе.