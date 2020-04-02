На Донетчине погиб мирный житель, снаряд разорвался в поле, – отчет Truth Hounds

Документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали гибель мирного жителя в Красногоровке (Донецкая обл.) от разрыва снаряда, выпущенного незаконными вооруженными формированиями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации отчетов «Военные преступления на востоке Украины: Собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений организации Truth Hounds Роман Авраменко.

По его словам, 19 июля 2019 года 1 снаряд разорвался в поле, на достаточно большом расстоянии от ближайшего военного объекта. Ближайший военный объект ВСУ располагался более чем в 1 км от места инцидента.

Документаторы определили направление атаки – она велась из неподконтрольной украинским властям Старомихайловки. «Разрывом этого снаряда на месте был убит местный житель, который вышел копать картофель», – сообщил Авраменко.

В отчете приведены детали инцидента, в частности, сообщается, что мужчина находился в огороде в 100 м от своего дома. Он был одет в светлую одежду, и его нельзя было спутать с военным.

Также в документе указано мнение местных жителей, которые считают, что это была целенаправленная атака – потому что выстрел был один.

Напомним, в ходе полевых миссий документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали 25 случаев гибели мирных жителей, 50 случаев ранений. Собранные доказательства отражены в отчете.