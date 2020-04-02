В «ДНР» сообщили о состоянии женщины и 2-летнего ребенка с COVID-19

В «ДНР» состояние 2-х человек, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, – удовлетворительное. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«У нас в республике зарегистрировано 2 случая заражения COVID-19. Это женщина и ее 2-летний сын, которые приехали из Москвы 19 марта. На сегодня они находятся в одной боксированой палате, состояние у них удовлетворительное. Заболевание у мамы проходит в легкой форме, у ребенка никаких клинических проявлений нет, есть просто выделение вируса, это то, что называется вирусоносителем. Температура тела у обоих пациентов нормальная», – уверяет Долгошапко.

Также «министр» сообщила, что по состоянию 2 апреля всего под наблюдением находятся 10 тыс. 254 человека. В условиях стационарных отделений – 131 человек, в самоизоляции на дому – 10 тыс. 123 человека. Из больниц выписаны 4 человека, которые ранее находились под наблюдением медиков.