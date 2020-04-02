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В зоне ООС показали, как дезинфицируют транспорт – военный и гражданский (Фото)

02.04.20 11:37
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ защиты (радиационной, химической и биологической защиты) на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуто более 50 пунктов специальной обработки техники.

На указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека – поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.

Аналогичная обработка техники проводится и на контрольно-пропускных пунктах при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на ключевых блокпостах будут дезинфицировать транспорт.

О том, кто может пересечь линию проведения операции Объединенных сил, где действуют ограничения по въезду/выезду со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, и как получить разрешение, читайте здесь.

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