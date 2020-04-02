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«Если нет другого доступа к продуктам»: В Минздраве разъяснили вопрос работы рынков

02.04.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины не открывало рынки, а определило требования к возможному открытию рынков там, где у людей нет другого доступа к продуктам питания. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В постановлении главного санитарного врача Украины четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут разрешить открыть рынок в случае, если нет других возможностей покупать продукты питания населению, которое проживает на той или иной территории. Это не призыв открывать рынки, это возможность открыть и дать доступ людям к продуктам питания в период карантина», – подчеркнул Виктор Ляшко.

Он призвал не злоупотреблять вопросом работы рынков, а выполнять все требования карантина.

«И в случае, если есть необходимость открыть тот или иной продуктовый рынок, – выполнять все те требования, которые прописаны в постановлении главного санитарного врача Украины» – добавил Ляшко.

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