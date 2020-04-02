В ВСУ зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19», – сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 72 человека.

В пресс-службе также сообщили подробности о выявленном случае заболевания.

«Работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 01.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония. В тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное», – сообщили в Командовании Медицинских сил.

Также сообщается, что в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым сегодня, 2 апреля запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР.

«Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция», – добавили в пресс-службе.