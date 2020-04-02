В Краматорске выделили 19 млн грн на мероприятия по борьбе с коронавирусом

Из местного бюджета Краматорска в марте было выделено 13 млн грн на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также сформирован резервный фонд в сумме 6 млн грн. Об этом сообщила заместитель Краматорского городского головы Светлана Никоненко во время брифинга в горсовете, передают «Донецкие новости».

«Еще 18 марта исполком, а затем и городской совет приняли решение о выделении дополнительных средств на первоочередные мероприятия. Из местного бюджета было выделено 13 млн гривен. Эти средства были распределены между всеми городскими медицинскими учреждениями. Направление этих средств – на закупку средств индивидуальной защиты. Это одноразовые халаты, костюмы биологической защиты, очки, бахилы, маски, респираторы, медицинские перчатки, дезинфицирующие средства и антисептики, кислород, медикаменты. В настоящий момент проводятся закупки и поставки этих товаров», – рассказала Светлана Никоненко.

Кроме того, по ее словам, в городе сформирован резервный фонд в сумме 6 млн гривен. В случае экстренной необходимости эти средства будут направлены на закупку оборудования и медикаментов дополнительно.

В то же время, заместитель мэра отметила, что в целом ситуация с местными бюджетами напряженная. Многие предприятия и предприниматели из-за карантина были вынуждены приостановить свою работу, соответственно, бюджеты городов недополучают доходы.

«Краматорск – не исключение: уменьшаются поступления от платежей по земле, фонды оплаты труда на предприятиях и, соответственно, налог на доходы физических лиц. Однако бюджет Краматорска в настоящий момент сбалансирован, и никакие проекты, которые направлены на развитие города, не остановлены, не остановлено их финансирование», – сказала Никоненко.

Она также сообщила, что в соответствии с принятым законодательством, в городе предусматривается увеличение оплаты труда медицинскому персоналу. «То есть, доплаты до 300% заработной платы получат младший, средний медперсонал и врачи. Это касается медучреждений и первого, и второго уровня», – уточнила Никоненко.

Присутствующий на брифинге заместитель мэра Юрий Люлька добавил, что по инициативе городского головы принято решение о выплате материальной помощи тем семьям с детьми, которые пользуются льготой по питанию в школах и детсадах, в размере стоимости питания, на период карантина.

«Эта работа будет продолжена до 24 апреля, на срок введения карантинных мероприятий», – отметил Люлька.