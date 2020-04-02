При себе имел 40 свертков с «товаром»: На Донетчине задержали торговца наркотиками

В Мариуполе в среду, 1 апреля, бойцы роты полиции особого назначения задержали наркодилера, который при себе имел более 40 свертков с наркотиком. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что во время патрулирования города бойцы роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области обратили внимание на подозрительного мужчину. Полицейские остановили неизвестного для проверки документов и, как выяснилось, в это время человек сбывал наркотики.

«Свертки с наркотиком попадали в руки покупателей путем закладок. 20-летний злоумышленник прятал свертки в замаскированных местах и передавал геоданные клиентам. Во время поверхностного обыска полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 37 свертков с синтетическим наркотическим веществом (по его словам "Mоx"), еще 7 – успел "заложить". Парень рассказал, что покупал наркотик через Телеграм-канал, фасовал от 0,5 до 2 грамм», – рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют канал поступления наркотовара.

Также известно, что кроме психотропного вещества, парень сбывал наркотики растительного происхождения.

Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

После проведения экспертизы будет дана точная квалификация события.