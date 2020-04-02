Обстрел жилой застройки станции «Майорская»: В Truth Hounds сообщили, кто вел огонь (Карта)

Документаторы общественной организации Truth Hounds детально проанализировали случай в 2014 году, когда мины разорвались на территории жилой застройки станции «Майорская», что под Горловкой, в Донецкой области, в результате чего были ранены 5 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации отчетов «Военные преступления на востоке Украины: Собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений организации Truth Hounds Роман Авраменко.

«Наши аналитики детально проанализировали обстрел станции "Майорская", который произошел 7 сентября 2014 года, через 2 дня после подписания первых Минских соглашений и установления перемирия. На этом участке фронта оно продержалось всего 2 дня», – сообщил он.

По словам Авраменко, 7 сентября 2014 года в поселке у станции «Майорская» семья прибиралась во дворе своего дома, когда рядом с ними разорвалась мина. Взрывной волной и осколками были одновременно ранены 5 человек (в отчете уточняется, что это были 4-ро членов одной семьи и их сосед).

Все они в целом пришли в себя. Однако до сих пор некоторые осколки из тел раненых удалить нельзя – люди будут продолжать жить с ними. Самый младший пострадавший, 7-летний мальчик Артем, был ранен в затылок, и с 2014 года у него значительно ухудшено зрение. «Врачи не могут ничего сделать», – отметил Авраменко.

Документаторы проанализировали место разрыва, повреждения на стене дома, опросили 5 свидетелей. Благодаря этому было определено направление стрельбы – откуда был открыт огонь. «Направление стрельбы указывает на террикон горловской шахты им. Изотова. На сентябрь 2014 года Горловку включительно с выходом на трассу контролировала так называемая "группа Безлера". Именно Игорь Безлер, по нашему убеждению, несет ответственность за этот обстрел», – сообщил представитель Truth Hounds.

Дальнейший анализ позволил локализовать место обстрела и определить имена 3-х комбатантов «группы Безлера», которые в то время пребывали на шахте Изотова. Сейчас они все погибли.

Напомним, в ходе полевых миссий документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали 25 случаев гибели мирных жителей, 50 случаев ранений. Собранные доказательства отражены в отчете.