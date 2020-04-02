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Мина разорвалась в нескольких метрах от многоэтажки в Новотошковском, – штаб ООС

02.04.20 13:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Применив минометы калибром 120 мм, НВФ подвергли опасности и местных жителей, которые проживают вблизи линии соприкосновения.

В штабе сообщили, что 1 апреля около 18:00 мина калибром 120 мм разорвалась в нескольких метрах от многоэтажки, что в населенном пункте Новотошковское (Луганская обл.). К счастью, никто из жителей не пострадал.

«Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и мирных жителей, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь», – отметили в пресс-центре и добавили, что такие действия НВФ свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

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