Яблоки из Донецкой области начали экспортировать на Ближний Восток

Предприятие из Донецкой области «Сады Донбасса» впервые отправило на экспорт партию яблок на Ближний Восток. Об этом сообщает проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в феврале представители предприятия приняли участие в плодоовощных выставках в Берлине и Дубае, нашли потенциальных партнеров и узнали о требованиях международного рынка к поставкам товара. На днях первый контейнер с яблоками успешно прибыл в Катар.

«Покупатели поставили нам требования – они любят красные яблоки, поэтому 70% продукции составлял красный цвет. Также были требования к упаковке – по 18 кг в ящик с подложкой под каждое яблоко. С этим мы справились, но имели определенные вызовы. В Донецкой области отсутствуют крупные контейнеры-холодильники, поэтому искали в других регионах. В итоге авторефрижератором яблоки отправили в Одессу, а оттуда по морю в контейнерах в Катар. На эту доставку ушло 27 дней», – рассказал финансовый директор компании Сергей Остапец.

Также на этих выставках яблоками из Донецкой области заинтересовались другие покупатели из ОАЭ, Индии, Египта. Сейчас компания рассматривает условия дальнейшего сотрудничества с ними.

Кроме того, большой интерес у зарубежных покупателей вызвала возможность поставки черешни. Специалисты предприятия обсуждают возможность кооперации с запорожскими коллегами, чтобы использовать доставку самолетом.

«Черешня хранится меньше, чем яблоки. Но этот новый вызов – и новые возможности одновременно. Из сада ягоду нужно быстро охладить, так она будет храниться дольше. Чтобы сделать поставку черешни, нам нужна новая сортировочная линия, у покупателей к ягодам высокие требования. Сейчас рассматриваем варианты строительства линии. Мы начали обсуждать этот экспорт с запорожскими коллегами, которые тоже выращивают черешню. Ведем переговоры еще с одним предприятием Донецкой области. Если будем кооперироваться, партия товара будет больше, так выгоднее и нам, и им. Нами активно интересуются в Азии и на Ближнем Востоке», – поделился планами Остапец.

В прошлом году компания начала сотрудничать с проектом USAID. Среди главных направлений сотрудничества – развитие новых рынков, агрономия и сертификация безопасности производства. Также будут работать над привлечением инвестиций и модернизацией производства.