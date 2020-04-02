В Офисе президента разработали новую концепцию оценки деятельности глав ОГА и состояния регионов

В Офисе президента Украины (ОПУ) разработали новую концепцию оценки социально-экономического состояния областей и деятельности областных государственных администраций. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов, курирующий региональную политику, передает пресс-служба главы государства.

«До сих пор разные ветви власти не имели единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, где у них есть полномочия. Поэтому мы при помощи профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию», – рассказал Трофимов.

Он пояснил, что в настоящее время существуют реальные полномочия ОГА, перечень которых определен Законом Украины «О местных государственных администрациях» и которые изменяются нечасто. Но способы сбора, структурирования, передачи данных, собираемых государством, постоянно совершенствуются, поэтому конкретные показатели оценки эффективности могут меняться довольно часто для того, чтобы максимально полно использовать потенциал имеющихся данных.

«Поэтому мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний – на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые при необходимости могут меняться», – подчеркнул Сергей Трофимов.

Мониторинг социально-экономического развития регионов будет осуществляться на основе показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабинета министров Украины №856 от 2015 года.

Как сообщил Сергей Трофимов, в ближайшее время концепция должна быть представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому и утверждена правительством.