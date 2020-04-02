На Донетчине четверо несовершеннолетних избили и ограбили мужчину

В Краматорске четверо парней в возрасте 15 и 16 лет избили и ограбили прохожего мужчину. За совершение грабежа трем из них сообщено о подозрении, в отношении еще одного продолжаются следственные действия. Парням грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Следствие установило, около 00.15 четверо парней в состоянии алкогольного опьянения находились возле супермаркета по ул. Юбилейная в г. Краматорск. В это время из магазина вышел мужчина держа в руках мобильный телефон. Один из несовершеннолетних предложил товарищам забрать у незнакомца гаджет. Злоумышленники немного прошли за прохожим и подставив подножку повалили мужчину на землю и начали бить. После чего забрав мобильный телефон "Xiaomi Redmi Note 8 Pro" скрылись», – рассказали в полиции.

Правоохранители, пообщавшись с потерпевшим, установили, что нападавшие на вид несовершеннолетние ребята. Полицейские проверили общежития, расположенные неподалеку и в одном из них именно во время совершения преступления двое студентов отсутствовали.

«Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что именно эти двое еще с двумя знакомыми ограбили мужчину. Все четверо фигурантов возрастом 15 и 16 лет, двое из них из Торецка. Мобильный телефон потерпевшего изъят у одного из злоумышленников», – отметили в пресс-службе

По факту грабежа совершенного группой лиц продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.