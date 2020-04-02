Помощь Донбассу: Красный Крест передал гуманитарный груз для борьбы с COVID-19

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Украине гуманитарный груз с медицинскими препаратами, тестами на коронавирус, средствами гигиены, личной защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких, которые будут переданы на Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко, передает «Интерфакс–Украина».

«В грузе есть те препараты, в отношении которых доказано, что они могут использоваться или для идентификации заболевания на COVID-19, или для лечения осложнений, которые может повлечь этот вирус. Также среди помощи есть тесты, средства гигиены, личной защиты (я имею в виду медицинские маски и перчатки), и конечно, там есть аппараты для искусственной вентиляции легких. Теперь груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по лечебным учреждениям, которые были определены для лечения людей с COVID-19», – рассказал он.

По словам Власенко, средства личной гигиены будут распространяться среди населения.

Также он напомнил, что 18 марта состоялась телефонная беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, во время которой Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза. Гуманитарный груз от МККК и Всемирной организации здравоохранения для помощи в борьбе с распространением COVID-19 ночью 2 апреля уже прибыл в Украину.