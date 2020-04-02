Свидетельства военных преступлений на Донбассе передаются в Международный уголовный суд, – Truth Hounds

Документаторы общественной организации Truth Hounds фиксируют военные преступления на Донбассе, чтобы передавать доказательства в Международный уголовный суд (МУС). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации отчетов «Военные преступления на востоке Украины: Собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений организации Truth Hounds Роман Авраменко.

«Для чего мы это делаем? Для чего продолжаем туда ездить, опрашивать людей, документировать преступления? С 2014 года и до сих пор мы работаем в интересах международного правосудия. Все собранные доказательства и материалы мы передаем прокурору Международного уголовного суда, в Офис прокурора, чтобы показать, что на Донбассе совершаются военные преступления, большое количество таких преступлений», – рассказал Роман Авраменко.

«Чтобы МУС наконец начал полноценное расследование по Украине», – пояснил он.

При этом, как отметил представитель Truth Hounds, в организации осознают, что, когда МУС откроет дело по Украине, возможно, будут преследоваться 20-30 высокоранговых военачальников, командиров. «И большая часть преступлений останется безнаказанной, а преступники, которые их совершили, возможно, даже попадут под амнистию… Мы настаиваем на том, что амнистия не может применяться к виновным в военных преступлениях», – сказал Авраменко.

Он добавил, что организация продолжит работу в том числе для того, чтобы передавать свидетельства в Офис генерального прокурора Украины. Truth Hounds уже передала ряд кейсов с задокументированными инцидентами.

Авраменко подчеркнул, что о многих инцидентах нет информации в Едином государственном реестре досудебных расследований.