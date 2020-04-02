Повреждение водоснабжения на Донбассе во время пандемии может привести к катастрофе, – МККК

Международный комитет Красного Креста в Украине предостерегает, что повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 может привести к катастрофе. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко, передает «Интерфакс–Украина».

Он отметил, что МККК напоминает сторонам конфликта, что пандемия совпала с военными действиями, потому сохранение жизнобеспечивающей инфраструктуры крайне важно.

«Например, особенно опасаемся того, что может быть повреждена структура водоснабжения, ведь в таком случае трудно будет соблюдать правила гигиены – те простые правила, позволяющие предотвратить заболевание коронавирусом или его распространение. Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, потому что даже любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды, и дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми», – сказал он.

По словам Власенко, две недели назад МККК в Украине начал активно раздавать людям помощь, связанную с тем, что так или иначе может способствовать борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области доставили 4 тыс. литров гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции. Также было доставлено оборудование и материалы для больниц: дезинфекционные материалы, палатки, конвейер для пациентов, костюмы защиты в большом количестве.

«Для жителей мы всегда раздавали продукты питания и гигиенические наборы. На прошлой неделе мы их раздали 6 тыс. человек, которые живут на неподконтрольной правительству Украины территории, и для 2 тыс. человек на подконтрольной территории. И в конце этой недели еще 3 тыс. наборов будут доставлены на территорию Донбасса, подконтрольную правительству Украины», – добавил пресс-секретарь.

Кроме того, МККК в Украине предоставил почти 7,5 тыс. гигиенических наборов в следственные изоляторы, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Власенко добавил, что организация ведет информационную работу с населением о том, как предотвратить заражение коронавирусом. Работники МККК в Украине раздали 12 тыс. дополнительных моющих средств (как правило, это мыло), а также информационные постеры.

В то же время он обратил внимание на важность того, чтобы в медицинских учреждениях на Донбассе, несмотря на возможный приток инфицированных коронавирусом людей, продолжали оказывать помощь людям, имеющим хронические заболевания.

«Мы предоставляем лекарства и медицинские материалы для того, чтобы эта помощь могла продолжаться», – добавил Власенко.