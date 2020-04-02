Полиции Бахмута сдался бывший участник НВФ

Правоохранителям Бахмута (Донецкая обл.) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в 2014 году мужчина дежурил на КПП в штабе «ДНР», который располагался в админздании бывшего банка.

«В полицию Бахмута с повинной обратился 41-летний житель Бахмута. Мужчина признался, что подвергся пророссийские пропаганде и присоединился к террористам. Новобранца боевиков направили на КПП местного штаба, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни», – говорится в сообщении.

Из средств массовой информации мужчина узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

«Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности», – отметили в полиции.