Ломбарды и круглосуточные аптеки: Кабмин расширил перечень разрешенной во время карантина деятельности

Кабинет министров Украины принял решение расширить перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. В частности, выведена из-под запрета работа всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также аптекам разрешено работать круглосуточно. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Изменениями в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», правительство разрешило во время карантина:

продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

продажу суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также Кабмин утвердил ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скопления посетителей в магазинах. В частности, позволено допускать посетителей в торговые залы в расчете не более 1-го посетителя на 10 м2 площади, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между людьми. Кроме того, аптеки смогут работать круглосуточно.

«Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий», – прокомментировал решение правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, ранее на период карантина был снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговле ветеринарными препаратами, осуществлению ветеринарной практики, продаже кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также по некоторым другим видам деятельности. Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.