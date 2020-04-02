В Киеве перекрыли канал продажи оружия из зоны ООС

В Киеве правоохранители перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении ранее судимому мужчине в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

«В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели две оперативные закупки, во время которых приобретены пистолет "Макарова", глушитель к пистолету, магазин, снаряженный патронами, подствольный гранатомет, боеприпасы к гранатомету, автомат "Калашникова АК-47" и магазин к нему, снаряженный патронами», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, во время проведения обыска автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, правоохранители изъяли 45 боевых патронов, боеприпасы к гранатомету и две тротиловые шашки.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Следственные действия в рамках указанного уголовного производства продолжаются, устанавливаются другие участники, причастные к налаживанию канала сбыта оружия и средств поражения», – добавили в прокуратуре.