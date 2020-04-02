Обстрел Новотошковского: Один снаряд упал вплотную к школе

В результате обстрела 1 апреля поселка Новотошковское (Попаснянский р-н, Луганская обл.) со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один из снарядов упал вплотную к территории школы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«1 апреля в 17:51 со стороны села Голубовское на территории ОРЛО* зафиксированы обстрелы из минометов территории пгт. Новотошковское (Попаснянский р-н, Луганская обл.), которое находится вблизи линии разграничения.Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, обстрел осуществлен вооруженными формированиями страны-агрессора – Российской Федерации. Согласно с уточнением Луганской областной военно-гражданской администрации, один снаряд калибра 120-мм упал на расстоянии около 6 метров от пятиэтажного дома на ул. Олега Ватажка и вплотную к территории Новотошковского учебно-воспитательного комплекса № 10. К счастью, в связи с карантином, учебный процесс сейчас происходит дистанционно, поэтому пострадавших в результате обстрела не было», – говорится в сообщении.

По информации Минреинтеграции, всего в течение 1 апреля НВФ 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Вследствие этих обстрелов были ранены двое украинских военных. Благодаря оперативной работе военно-медицинского учреждения им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

«Данные факты являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня и создают прямую угрозу для жизни гражданского населения, детей. Украинская сторона делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства в рамках "минского процесса" и обеспечить прочный мир на Донбассе. Мы стремимся к безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, ведь сотни тысяч наших людей хотят вернуться домой. Но обеспечить прогресс в урегулировании невозможно, пока продолжается огонь. Мы, со своей стороны, безапелляционно придерживаемся "тишины", при этом враг не оставляет попыток провокаций. Прекращение огня должно быть зеркальным, а не односторонним с нашей стороны. Те, кто обстреливает жилые дома и школы, точно не хотят мира и точно не думают о людях, которые находятся на тех территориях, они сознательно блокируют любое движение, в том числе и попытки международных организаций попасть на временно оккупированные территории», – заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ведомстве уточнили, что информация об этом инциденте будет передана представителям международного сообщества и международным посредникам «для обеспечения мер реагирования в отношении государства-оккупанта».

* Сокращения: ОРЛО – отдельные районы Луганской области