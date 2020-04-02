Краматорск: Как управление ПФУ предоставляет услуги гражданам во время карантина

В Краматорске в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в условиях действия карантина большинство услуг предоставляется сейчас дистанционно, без необходимости непосредственного посещения управления Фонда. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Для минимизации вероятности распространения вируса COVID-19 среди чувствительных категорий граждан, управлением Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске большинство услуг Пенсионного фонда предоставляется сейчас дистанционно, без необходимости непосредственного посещения управления Фонда», – говорится в сообщении.

Так, для безопасности посетителей и работников управления документы от граждан, учреждений, предприятий, организаций принимаются специалистами отдела обслуживания граждан и административно-хозяйственного отдела через специальные боксы, установленные возле входной двери.

Посетитель оставляет в боксе документы. Специалист управления, в защитных перчатках и маске, принимает их и передает на обработку в соответствующее структурное подразделение.

Как уточняется, в настоящее время в управлении ПФУ в Краматорске от граждан принимаются только документы для оформления пособия на погребение и недополученной пенсии.