RU
Все новости

Всеукраинская школа онлайн: Школьники из неподконтрольного Донбасса смогут смотреть уроки в эфире телеканала «Дом»

02.04.20 20:17
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Школьники с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы «Всеукраинская школа онлайн», в эфире телеканала «Дом» («Дім»). Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, дети с временно неподконтрольных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, что Офис президента Украины совместно с Министерством образования и науки, Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также общественным союзом «Освіторія» запускают проект «Всеукраинская школа онлайн». Он обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина. Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет происходить ежедневно, с понедельника по пятницу. За каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для детей, по разным причинам не имеющим возможности посмотреть их в интернете.

Как сообщалось ранее, 2 марта состоялась презентация государственного телеканала для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях. Ррежиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, который консультирует вновь созданный телеканал для неподконтрольных территорий, заявил, что главной концепцией канала будет тема примирения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк