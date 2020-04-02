Всеукраинская школа онлайн: Школьники из неподконтрольного Донбасса смогут смотреть уроки в эфире телеканала «Дом»

Школьники с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы «Всеукраинская школа онлайн», в эфире телеканала «Дом» («Дім»). Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, дети с временно неподконтрольных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, что Офис президента Украины совместно с Министерством образования и науки, Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также общественным союзом «Освіторія» запускают проект «Всеукраинская школа онлайн». Он обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина. Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет происходить ежедневно, с понедельника по пятницу. За каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для детей, по разным причинам не имеющим возможности посмотреть их в интернете.

Как сообщалось ранее, 2 марта состоялась презентация государственного телеканала для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях. Ррежиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, который консультирует вновь созданный телеканал для неподконтрольных территорий, заявил, что главной концепцией канала будет тема примирения.