Донецкая областная служба занятости работает дистанционо: Как связаться

Донецкая областная служба занятости перешла на дистанционную модель обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, каждый желающий может получить всю необходимую информацию в режиме «online» – с помощью сервиса «Skype» или по телефонам «горячей линии»:

Все контактные данные местных и районных базовых центров занятости Донецкой области можно посмотреть по ссылке: https://don.dcz.gov.ua/publikaciya/kontaktni-telefony-centriv-zaynyatosti-doneckoyi-oblasti

Телефоны «горячей линии» Донецкого областного центра занятости (ДОЦЗ): (0626) 48-57-52, (0626) 48-57-84.

Электронная почта ДОЦЗ для работы с населением: adamova.nm@donocz.gov.ua

Электронная почта ДОЦЗ для работы с работодателями: klimovich.ov@donocz.gov.ua

Также у ДОЦЗ есть чат-бот в мессенджере Telegram: скачать можно здесь – https://t.me/DonOczBot.

Как уточняется, таким образом каждый желающий может узнать о:

порядке работы центров занятости Донецкой области во время карантина;

вакансиях и возможностях для онлайн-обучения;

потенциальных работниках;

условиях финансовой поддержки работодателей;

возможностях для создания собственного дела и развития бизнеса;

электронных сервисах службы занятости;

телефонах «горячих линий» и Skype-адресов центров занятости.

Напомним, в Донецкой области на период карантина предприниматели отправляют сотрудников в отпуска без оплаты. Других вообще увольняют по собственному желанию или соглашению сторон.

Также сообщалось, что на период карантина регистрация безработных и назначение выплат будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости.