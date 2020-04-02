Жителей прифронтовых сел Донбасса оповещают о карантине из-за COVID-19 по громкоговорителям (Видео)

В прифронтовых селах Донбасса жителей оповещают по громкоговорителям о карантине из-за COVID-19. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Так, с 1 апреля автомобили Гуманитарной миссии «Пролиска» начали через громкоговорители информировать население Донецкой и Луганской областей о необходимости соблюдать правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, людям напоминают о том, что с целью противодействия распространению COVID-19 медики не рекомендуют без необходимости выходить из дома на улицу.

«Наши команды объедут на Донбассе вдоль линии разграничения более 600 прифронтовых сел, поселков и городов. В этих населенных пунктах проживают более полумиллиона человек», – рассказал глава Миссии Евгений Каплин.

Ранее сообщалось, что в Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что команда Гуманитарной миссии «Пролиска» за прошлую неделю в прифронтовых населенных пунктах Донбасса распространила 550 плакатов и более 40 тысяч листовок с информацией о том, как защитить себя и предотвратить распространение заболевания COVID-19.