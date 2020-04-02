Помощь для малообеспеченных семей: Как будет происходить переоформление во время карантина

Сегодня, 2 апреля, в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, как будет происходить переоформление помощи для малообеспеченных семей во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, 30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины (регистр. № 3275 от 29.03.2020), которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без представления необходимых документов в органы социальной защиты населения.

«После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган соцзащиты населения осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов», – говорится в разъяснении.

Напомним, что 30 марта Верховной Радой Украины был принят за основу и в целом проект Закона № 3275 от 29.03.2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». При условии его подписания президентом Украины и официального опубликования ожидается много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).