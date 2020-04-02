Это ваш вклад в энергобезопасность региона: ДТЭК ПЭС-Энергоуголь призывает должников своевременно оплачивать электроэнергию

ДТЭК ПЭС-Энергоуголь призывает должников своевременно оплачивать электроэнергию. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«Оператор системы распределения (ОСР) добросовестно обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и коммунальным потребителям в период карантина из-за вируса COVID-19 и введения режима чрезвычайной ситуации на территории Донецкой области. Вместе с тем, ОСР призывает своих бытовых и юридических клиентов, особенно промышленные объекты с высоким потреблением электроэнергии, такие как шахты, выполнять свой долг – вовремя оплачивать потребленную электроэнергию во время карантина! От этого зависит возможность ОСР обеспечивать бесперебойное распределение электроэнергии: выполнение инвестпрограммы ОСР, поддержание инфраструктуры сетей на должном уровне и проведение аварийных ремонтов», – говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что вопрос задолженности коммерческих клиентов, особенно государственных шахт, сегодня еще больше обострился, несмотря на многократные предупреждения ОСР. Поскольку обычно суммы таких задолженностей составляют сотни миллионов гривен, они значительным образом влияют на бесперебойность энергоснабжения региона.

«Поэтому ОСР вынужден снова предупредить о прекращении электроснабжения со 2 апреля государственной шахте-должнику в городе Угледар. Будет полностью обесточено шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" за нарушение графика реструктуризации долгов перед ОСР», – отмечают в пресс-службе.

Там также отметили, что 24 марта ОСР уже информировал о возможном обесточивании этой шахты из-за игнорирования погашения задолженности. Несмотря на отсрочку отключения, руководство шахты не воспользовалось временем и не осуществило необходимые оплаты.

Общий долг ШУ «Южнодонбасское № 1» составляет 116 млн грн.

«Заметим, что шахта имеет системные проблемы с погашением задолженности и перед ОСР, и перед поставщиками электроэнергии. В частности, ШУ "Южнодонбасское №1" является клиентом поставщика "последней надежды" ГПВД "Укринтерэнерго", который также неоднократно направлял заявки на обесточивание шахты», – говорится в сообщении.

«Накопление и неуплата нынешних долгов шахт влияет на энергобезопасность региона. ОСР ДТЭК ПЭС-Энергоуголь обеспечивает электроснабжением предприятия, бытовых потребителей и коммунальное предприятие КП "Компания "Вода Донбасса", которая поставляет воду жителям 289 населенных пунктов. Согласно условиям Нового рынка электроэнергии, ОСР должен закупать электроэнергию на условиях авансовых платежей, на которые нет достаточно средств из-за невыполнения условий реструктуризации долгов его клиентами – государственными шахтами. ОСР нуждается в дополнительных средствах для закупки средств индивидуальной защиты персонала при работе в условиях карантина, закупки оборудования и материалов для ремонтных работ у населения, юридических лиц и особенно критично сегодня – больниц, в том числе Центральной городской больницы Угледара», – отмечают в компании.

В пресс-службе добавляют, что для того, чтобы решить проблему и не допустить нарушения энергобезопасности на государственном уровне ОСР неоднократно обращался в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, в ведомстве которого находятся государственные шахты. Также письма с просьбой урегулировать ситуацию и взять на контроль выплаты по графику погашения долга были направлены в Кабинет министров, Донецкую областную государственную администрацию и СНБО. Последний раз – 25 марта.

«Мы еще раз призываем всех ответственных должностных лиц осуществить действия, стабилизирующие ситуацию с системными неплатежами и рисками для энергетической отрасли в это сложное для страны время!», – призывают в компании.