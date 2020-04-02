Красный Крест готов посещать задержанных на неподконтрольном Донбассе

Международный комитет Красного креста в Украине готов посещать людей, находящихся в местах лишения свободы на неподконтрольной украинскому правительству территории, как только им будет предоставлен такой доступ. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко, передает «Интерфакс–Украина».

По его словам, если МККК в Украине будет предоставлен доступ к людям на неподконтрольных украинским властям территориях, задержанным в связи с конфликтом, организация сразу будет готова выполнить эту миссию, о которой говорили на последнем саммите «нормандской четверки».

«Да, мы готовы к тому, чтобы выполнить эту работу. Это действительно наша работа, у нас есть люди, которые готовы посещать места содержания под стражей, и они уже делают это на территории, подконтрольной правительству Украины. И в общем нас вполне удовлетворяет тот доступ, который мы имеем в места содержания под стражей на подконтрольной территории», – рассказал Власенко.

Он также обратил внимание на то, что на прошлой неделе на Донбассе было обострение, и гражданское население пострадало от боевых действий.

«И, конечно, это нас тревожит, и мы обращаем внимание сторон на то, что они должны соблюдать международное гуманитарное право, а объекты критической гражданской инфраструктуры не должны быть объектами ведения боевых действий и становиться военной мишенью, так как от их работы зависит жизнь людей, проживающих на тех территориях», – отметил Александр Власенко.