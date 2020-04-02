На Луганщине будут судить «командира народной милиции ЛНР»

В Луганской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, в мае 2019 года гражданин Украины вступил в ряды одного из батальонов «народной милиции ЛНР», где был назначен «командиром отделения». «Указанное военизированное подразделение с местом дислокации в г. Чернухино Попаснянского района Луганской области осуществляет вооруженное сопротивление украинским подразделениям, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил (ООС)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, находясь в рядах НВФ, мужчина дежурил на передовых позициях неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Также, в его «обязанности» входило ведение журналов боевых действий, карточек обстрелов и другой «документации» подразделения.

Наемник был задержан 19 февраля этого года и по решению суда взят под стражу.

Подозреваемый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию преступления и дал показания об участии других членов НВФ, в связи с чем между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

«Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины вместе с соглашением о признании виновности направлен в Лисичанский городской суд Луганской области для рассмотрения по существу. Стороны пришли к соглашению о назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы», – сказано в сообщении.