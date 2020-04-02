На Луганщине опорные больницы готовы принять первую волну больных COVID-19, – Гайдай

В Луганской области все опорные больницы готовы к тому, чтобы принять больных коронавирусом. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, сообщает сегодня, 2 апреля, пресс-служба ЛугОГА.

Он уточнил, что на сегодня в области 3 человека имеют подтвержденный диагноз COVID-19, еще 2 человека – с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако, отметил он, нужно быть готовыми к любому развитию событий.

«На каждую потенциально опасную ситуацию нужно реагировать мгновенно. Мы не знаем, как будет распространяться вирус на Луганщине и сколько необходимо средств для противодействия заболеванию, однако готовыми надо быть ко всему», – сказал Гайдай.

По его словам, лечебные учреждения области имеют достаточно средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На следующей неделе область получит дополнительную партию аппаратов ИВЛ.

Кроме того, опорные больницы уже получили почти 3 млн грн финансовой помощи.

Гайдай рекомендовал руководителям городов, районов и объединенных территориальных громад (ОТГ) во избежание скученности людей принять меры относительно посещения кладбищ на Пасху. Также, глава Луганщины акцентировал, что в период карантина на детских площадках не должно быть детей.

«Наша общая задача – сделать все возможное для недопущения дальнейшего распространения болезни», – отметил он.