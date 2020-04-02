Заразилась от приехавших из Таиланда: В Донецкой ОГА рассказали о новом случае COVID-19

Новые случаи заболевания коронавирусом говорят о том, что выполнять требования самоизоляции и ограничения перемещений жизненно необходимо, особенно пожилым людям из группы риска. Об этом сказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава области напомнил, что 1 апреля на Донетчине был подтвержден 7-й случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это жительница Белозерского, в данное время она находится на лечении в больнице Мирнограда.

«Это 67-летняя женщина, которая ездила к родственникам в Киев. Они вернулись из Таиланда. И сейчас у нее уже лабораторно подтверждено заболевание. Кстати, у ее родственника также лабораторно подтверждено заболевание, и он находится на лечении в Киеве. О чем это говорит? Все ежедневные призывы врачей, специалистов, руководителей о том, что нужно оставаться дома и не ездить, не перемещаться – это не просто слова или призывы в социальных сетях. Важно выполнять условия самоизоляции, особенно пожилым людям, нужно оставаться дома. И это подтверждает данный случай», – подчеркнул Кириленко.

Присутствующий на брифинге начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко уточнил, что состояние заболевшей женщины – средней тяжести.

«Ее лихорадит, но рентгенологически воспаления легких у нее не обнаружено. Сатурацию (насыщение кислородом – ред.) держат в пределах 95-96%, она получает необходимое лечение. Врачи, когда женщина поступала, с большей вероятностью рассчитывали, что она будет позитивна на коронавирус,и это было лабораторно подтверждено», – рассказал Педенко.

Он добавил, что состояние других 6-ти пациентов с COVID-19 не вызывает обеспокоенности.

В свою очередь, Павел Кириленко рассказал, что сегодня область получает вторую партию медицинского груза из Китая. О его распределении будет сообщено после разгрузки поступивших средств.