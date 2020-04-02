Жителю Донетчины грозит тюрьма за попытку дать взятку полицейским

На Донетчине будут судить жителя Константиновки, пытавшегося подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве Краматорской местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины относительно жителя Константиновки, который пытался за взятку избежать административной ответственности», – говорится в сообщении.

Расследование установило, что 4 января этого года в Краматорске работники патрульной полиции остановили автомобиль марки «Honda Accord», водитель которого двигался с превышением разрешенной скорости. В ответ на предложение ознакомиться с доказательствами нарушения ПДД, которые были зафиксированы устройством «TruСam», водитель предложил полицейским взятку в 200 грн за неоформление административного протокола.

«Неправомерные действия правонарушителя были пресечены и задокументированы следственно-оперативной группой», – уточняется в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.