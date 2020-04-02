Как на Донетчине работают отделения Ощадбанка

В Донеской области в Донецкой области полноценно работает 53% сети банка, а именно 94 учреждения АО «Ощадбанк». Мобильное подразделение работает по установленному графику. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на информацию филиала Донецкого областного управления AО «Ощадбанк».

Отмечается, что ключевые отделения «Ощадбанка» работают во всех районах Донецкой области. При этом, постоянно фиксируется рост количества операций в системе дистанционного обслуживания «Ощад 24/7» – на сегодняшний день, 2 апреля, почти на 30%. «Это подтверждает, что это количество отделений абсолютно и полностью перекрывает все возможные потребности клиентов в обслуживании», – говорится в сообщении.

Также в «Ощадбанке» пояснили, что деятельность других банковских учреждений была временно приостановлена ​​из-за отсутствия спроса населения на банковские услуги и учитывая условия, вызванные введением карантина и чрезвычайной ситуации. При этом, банк не допускает проблем с работой банкоматов и безналичными расчетами. В случае возникновения вопросов можно обращаться по тел. (067)620-03-38

Что касается передвижного мобильного подразделения «Ощадбанке», сообщается, что он работает по установленному графику. В случае дополнительной потребности в получении банковских услуг, жители области могут обращаться по телефону: (067)644-18-29.

«"Ощадбанк" рекомендует не подвергать себя и своих родных опасности, оставаться дома и не идти в отделения банка. Платите коммунальные услуги, переводите средства, пополняйте мобильный телефон или пролонгируйте депозит через интернет. Это можно сделать через понятный в использовании сервис "Ощад 24/7". Все, что для этого нужно – карточка "Ощадбанка" и доступ к интернету на компьютере, планшете или на смартфоне», – сказано в сообщении.