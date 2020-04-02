Мониторинговая группа проверила готовность больниц Луганщины к возможной эпидемии COVID-19

Мониторинговая группа благотворительного фонда «Восток SOS» посетила 11 медучреждений в различных городах на Луганщине, чтобы изучить положение дел и готовность к возможной эпидемии коронавируса COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 апреля, в ходе презентации результатов мониторингового отчета «Стабильно тяжелое состояние подготовки медицинских учреждений Луганской области к эпидемии COVID-19» рассказала участница мониторинговой группы Юлия Красильникова.

По ее словам, 22-25 марта мониторинговая группа БФ «Восток SOS» посетила 11 медицинских учреждений в Попасной, Горском, Станице Луганской, Петропавловке, Счастье, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Старобельске Луганской области.

Целью мониторинга было изучить материально-техническое обеспечение больниц, укомплектованность медицинского штата, а также наличие профилактических и лекарственных средств. Также участники группы обращали отдельное внимание на психоэмоциональное состояние врачей и представителей местных администраций, оценивали, насколько они готовы к возможной эпидемии.

«Мы непосредственно общались с сотрудниками и администрацией больниц, с местными администрациями и чиновниками, с пациентами больниц и местными жителями», – сообщила Юлия Красильникова.

«И мы выявили ряд проблем», – добавила участница мониторинговой группы.

Все проблемы, выявленные в ходе мониторинга, детально описаны в отчете, с которым можно ознакомиться на странице БФ «Восток SOS».

Напомним, в Луганской области многие люди вернулись с заработков из Европы, и никто не следит за соблюдением ими карантина.